Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Участники беспорядков, которые будут наносить ущерб общественному и государственному имуществу, а также вступать в столкновения с силами правопорядка и безопасности Ирана, грозит смертная казнь, заявил прокурор Тегерана Али Салехи.

Источник: Reuters

«Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны. Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за войну против государства (по иранским законам это карается смертной казнью — ред.)», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Тогда же в стране перестал работать интернет.

Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.