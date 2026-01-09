Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков

«Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны. Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за войну против государства (по иранским законам это карается смертной казнью — ред.)», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. Тогда же в стране перестал работать интернет.
Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.