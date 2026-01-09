Ричмонд
Военные эксперты оценили шансы западных ПВО сбить ракету «Орешник»

Военные эксперты сошлись во мнении, что западные системы ПВО бессильны против ракеты «Орешник». Профильные специалисты НАТО уже назвали задачу перехвата новой российской разработки «кошмарной проблемой».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Существующие в мире системы противовоздушной и противоракетной обороны не способны перехватить новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник». Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам Дандыкина, любые попытки сбить «Орешник» обречены на провал из-за технических характеристик ракеты.

«Для борьбы с “Орешником” существующие средства противоракетной и противовоздушной обороны не работают. Гиперзвуковые блоки они поймать не могут. <…> Невозможно сбить его гиперзвуковые блоки, которые идут с огромной скоростью — порядка десяти и больше Махов», — пояснил эксперт.

Он также назвал «блефом» любые заявления о возможности перехвата подобных целей.

Еще после первого боевого применения комплекса научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков в интервью газете «Взгляд» детально объяснял, почему комплексы Patriot и IRIS-T бессильны перед новой угрозой. По его словам, эти системы объектовой обороны просто не рассчитаны на перехват баллистических ракет такого класса.

«Для них “Орешник” — крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», — отмечал Ермаков.

Тогда же эксперт указывал, что теоретически бороться с «Орешником» могли бы американские комплексы THAAD и противоракеты SM-3. Однако на практике против такого оружия они не проверялись, а их поставка Киеву невозможна из-за дефицита и дороговизны.

Западные специалисты также признают уязвимость перед российской разработкой. Директор проекта ПРО в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако заявил изданию Defense One, что главной сложностью является разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения. Попытку перехвата такой цели он назвал «кошмарно проблемным» делом.

Офицер ВКС Франции в комментарии Le Monde добавил, что радары НАТО способны засечь пуск «Орешника», но это не гарантирует его уничтожение.

«На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», — констатировал французский военный.

В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли удар комплексом «Орешник» по объектам на территории Украины. На этом фоне Владимир Зеленский вновь запросил у западных партнеров усиление ПВО. В Минобороны РФ подтвердили, что атака стала ответом на попытку украинских дронов поразить резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.

