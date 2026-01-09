Военные эксперты оценили шансы западных ПВО сбить ракету «Орешник»

Существующие в мире системы противовоздушной и противоракетной обороны не способны перехватить новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник». Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По словам Дандыкина, любые попытки сбить «Орешник» обречены на провал из-за технических характеристик ракеты.
«Для борьбы с “Орешником” существующие средства противоракетной и противовоздушной обороны не работают. Гиперзвуковые блоки они поймать не могут. <…> Невозможно сбить его гиперзвуковые блоки, которые идут с огромной скоростью — порядка десяти и больше Махов», — пояснил эксперт.
Он также назвал «блефом» любые заявления о возможности перехвата подобных целей.
Еще после первого боевого применения комплекса научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков в интервью газете «Взгляд» детально объяснял, почему комплексы Patriot и IRIS-T бессильны перед новой угрозой. По его словам, эти системы объектовой обороны просто не рассчитаны на перехват баллистических ракет такого класса.
«Для них “Орешник” — крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», — отмечал Ермаков.
Тогда же эксперт указывал, что теоретически бороться с «Орешником» могли бы американские комплексы THAAD и противоракеты SM-3. Однако на практике против такого оружия они не проверялись, а их поставка Киеву невозможна из-за дефицита и дороговизны.
Западные специалисты также признают уязвимость перед российской разработкой. Директор проекта ПРО в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако заявил изданию Defense One, что главной сложностью является разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения. Попытку перехвата такой цели он назвал «кошмарно проблемным» делом.
Офицер ВКС Франции в комментарии Le Monde добавил, что радары НАТО способны засечь пуск «Орешника», но это не гарантирует его уничтожение.
«На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», — констатировал французский военный.
В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли удар комплексом «Орешник» по объектам на территории Украины. На этом фоне Владимир Зеленский вновь запросил у западных партнеров усиление ПВО. В Минобороны РФ подтвердили, что атака стала ответом на попытку украинских дронов поразить резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.