Страны ЕС одобрили торговое соглашение МЕРКОСУР после 25 лет переговоров

Большинство стран Евросоюза одобрили соглашение МЕРКОСУР о свободной торговле между объединением и странами Южной Америки после 25 лет переговоров, пишет Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. Франция, Ирландия, Венгрия, Австрия и Польша выступили против, а Бельгия воздержалась.

Источник: AP 2024

Послы Евросоюза одобрили дополнительные меры защиты сельскохозяйственного рынка по соглашению МЕРКОСУР, которые вступят в силу в случае резкого увеличения импорта из Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая. До 19:00 мск у представителей стран ЕС есть возможность подать любые возражения и официально оформить голосование, пишет издание. После подписания соглашения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и ее коллегами из стран Южной Америки текст будет вынесен на голосование в Европарламенте.

По информации Politico, соглашение между Евросоюзом и южноамериканскими странами призвано создать крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую около 700 млн человек. По убеждению Брюсселя, это соглашение — крупная геополитическая победа на фоне растущей доли Китая в торговле и его влияния в Латинской Америке.

Соглашение МЕРКОСУР разрабатывалось в течение 25 лет. В 2025 году ЕС внес поправки в документ, выделив бюджет на поддержку фермеров, опасающихся импорта с южноамериканского рынка. Несмотря на это, во Франции проходят массовые протесты фермеров, которые уверены, что открытие внутреннего рынка для иностранной продукции принесет им большие убытки.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше