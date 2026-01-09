Страны ЕС одобрили торговое соглашение МЕРКОСУР после 25 лет переговоров

Послы Евросоюза одобрили дополнительные меры защиты сельскохозяйственного рынка по соглашению МЕРКОСУР, которые вступят в силу в случае резкого увеличения импорта из Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая. До 19:00 мск у представителей стран ЕС есть возможность подать любые возражения и официально оформить голосование, пишет издание. После подписания соглашения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и ее коллегами из стран Южной Америки текст будет вынесен на голосование в Европарламенте.