В Европе сочли удар «Орешником» предупреждением ЕС и США

Как сообщило МО РФ, в ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники. Цели удара достигнуты, поражены объекты производства БПЛА, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, сообщило МО РФ.