В Европе сочли удар «Орешником» предупреждением ЕС и США

БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас посчитала, что удар РФ «Орешником» в ответ на теракты Киева — это якобы «предупреждение Европе и США».

Источник: AP 2024

Как сообщило МО РФ, в ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники. Цели удара достигнуты, поражены объекты производства БПЛА, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, сообщило МО РФ.

Как утверждает Каллас в соцсети X, «сообщения об использовании Россией ракеты “Орешник” … предназначены как предупреждение Европе и США».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

