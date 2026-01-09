Бодания с Литвой, угрозы НАТО и ожидание Трампа: международные итоги 2025 года в Калининградской области

Это и закрытие погранпереходов между Литвой и Белоруссией сначала для мотоциклов, а потом и для фур. И реакция литовских властей на побег гражданина России из поезда на Калининград. И заморочки с выдачей упрощённого транзитного документа для проезда на автомобиле. Литовские власти объявили, что отказываются пропускать россиян через свою территорию по загранпаспорту старого образца, что также создало проблемы.