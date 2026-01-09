Швыдкой: действия США возвращают мир в эпоху, когда «сильный всегда прав»

«Еще не доели оливье, как США выкрали [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и его жену из Каракаса, а протесты в Иране обрели столь серьезный оборот, что [верховный лидер Ирана] аятолла Али Хаменеи разработал план возможной эмиграции. В качестве новогоднего подарка США захотели получить Гренландию, что не обрадовало ни официальный Копенгаген, ни жителей этого датского острова. Американцы вышли еще из 66 международных организаций вдобавок к тем, из которых они вышли в прошлом году», — напомнил Швыдкой о резонансных действиях США в начале 2026 года.