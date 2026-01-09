Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швыдкой: действия США возвращают мир в эпоху, когда «сильный всегда прав»

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. США своими последними действиями дали импульс к демонтажу системы мировых договоренностей, возвращая мир в эпоху, когда сильный был всегда прав, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В колонке для ТАСС он отметил, что ранее такой подход приводил к разрушению огромных империй и хаосу.

Источник: Reuters

«Еще не доели оливье, как США выкрали [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и его жену из Каракаса, а протесты в Иране обрели столь серьезный оборот, что [верховный лидер Ирана] аятолла Али Хаменеи разработал план возможной эмиграции. В качестве новогоднего подарка США захотели получить Гренландию, что не обрадовало ни официальный Копенгаген, ни жителей этого датского острова. Американцы вышли еще из 66 международных организаций вдобавок к тем, из которых они вышли в прошлом году», — напомнил Швыдкой о резонансных действиях США в начале 2026 года.

Он подчеркнул, что подобная линия поведения сегодня открыто поддерживается американскими политиками. В качестве примера он привел заявление советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера о том, что реальный мир управляется силой и мощью.

По словам Швыдкого, подобная риторика говорит об отказе от дипломатических условностей. Она, по его мнению, прямо указывает на возвращение к принципу «сильный всегда прав». Кроме того, спецпредставитель президента РФ обратил внимание на последствия отказа от международных обязательств, сформированных после Второй мировой войны.

«Подобная логика фактически отбрасывает мировую политику в эпоху, предшествующую Гаагской конференции 1899 года, инициированной Россией. Даже если международные институты выглядят обветшалыми, они продолжают выполнять сдерживающую функцию. Отказываться от них, включая ООН, — непродуктивно и опасно», — добавил он.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше