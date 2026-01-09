Погромы и убийства силовиков в Иране: что известно о ситуации на 9 января 2026 года

В городе Эсферайен на северо-востоке страны протестующие сожгли трейлер, в котором находились прокурор Али Акбар Хосейнзаде и сотрудники полиции. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ, прокурор и несколько полицейских погибли, так как толпа заблокировала проход спасателям.
По данным RTVI, ссылающегося на агентство Tasnim, в Керманшахе были убиты двое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции — Мохсен Джамали и Мохаммад Шейдаи.
Агентство Reuters передает, что накануне вечером в иранской столице участники беспорядков открыли огонь по силовикам из автоматов Калашникова, убив нескольких полицейских.
«РИА Новости» цитирует мэра Тегерана Алирезу Закани, который в эфире гостелерадиокомпании привел статистику разрушений за один вечер. По его словам, участники беспорядков сожгли 25 мечетей и 10 госучреждений, а также разгромили 26 банков. Вандалы уничтожили 42 автобуса и 48 пожарных машин, ехавших на вызовы. Кроме того, зафиксированы поджоги карет скорой помощи и частных квартир.
На фоне эскалации насилия в Иране полностью отключили интернет, это подтверждает служба мониторинга NetBlocks. Власти перешли к жесткой риторике: Верховный лидер Али Хаменеи потребовал «поставить бунтовщиков на место», а Высший совет нацбезопасности обвинил в организации беспорядков США и Израиль.
Прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что участникам беспорядков, нападающим на силовиков и уничтожающим имущество, грозит смертная казнь.
«Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за войну против государства (по иранским законам это карается смертной казнью — ред.)», — приводит слова прокурора РИА Новости.
Новая волна протестов вспыхнула после призыва лидера оппозиции Резы Пехлеви (сына свергнутого шаха) выйти на улицы. Он назвал происходящее «историческим шансом» для смены режима.
Президент США Дональд Трамп в интервью Хью Хьюитту предупредил Тегеран о последствиях.
«Трамп вновь предупредил Иран об “очень сильном ударе” в случае, если во время беспорядков погибнут протестующие», — пишет RTVI.
Ранее американский лидер обещал, что США «придут на помощь» демонстрантам.
Волнения в Иране начались в конце декабря 2025 года. Изначальной причиной стали экономические проблемы: девальвация риала и рост цен. Однако вскоре лозунги сменились на политические и стали направлены против действующего строя исламской республики.