Погромы и убийства силовиков в Иране: что известно о ситуации на 9 января 2026 года

«РИА Новости» цитирует мэра Тегерана Алирезу Закани, который в эфире гостелерадиокомпании привел статистику разрушений за один вечер. По его словам, участники беспорядков сожгли 25 мечетей и 10 госучреждений, а также разгромили 26 банков. Вандалы уничтожили 42 автобуса и 48 пожарных машин, ехавших на вызовы. Кроме того, зафиксированы поджоги карет скорой помощи и частных квартир.