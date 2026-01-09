Ричмонд
Лукашенко поменял командующего силами спецопераций Беларуси

Лукашенко назначил Ильюкевича командующим силами специальных операций.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 9 января, поменял командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначил командующим силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси полковника Александра Ильюкевича. Генерал-майор Вадим Денисенко, который до настоящего времени занимал указанный пост, был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды, а также знаков различия. Соответствующие указы президент подписал 9 января.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму важное соглашение с Беларусью.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».

Вместе с тем Лукашенко сказал про спектакль, разыгрываемый США вокруг Венесуэлы и Украины: «Предупреждал Путина».

