Лукашенко поменял командующего силами спецопераций Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 9 января, поменял командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава государства назначил командующим силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси полковника Александра Ильюкевича. Генерал-майор Вадим Денисенко, который до настоящего времени занимал указанный пост, был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды, а также знаков различия. Соответствующие указы президент подписал 9 января.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму важное соглашение с Беларусью.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».
Вместе с тем Лукашенко сказал про спектакль, разыгрываемый США вокруг Венесуэлы и Украины: «Предупреждал Путина».