Лукашенко поменял командующего силами спецопераций Беларуси

Глава государства назначил командующим силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси полковника Александра Ильюкевича. Генерал-майор Вадим Денисенко, который до настоящего времени занимал указанный пост, был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды, а также знаков различия. Соответствующие указы президент подписал 9 января.