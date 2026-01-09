Ричмонд
МАГАТЭ начало консультации о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС

МАГАТЭ инициировало консультации с Россией и Украиной о прекращении огня для устранения повреждений на резервной линии ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало консультации с представителями России и Украины о временном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ инициировало консультации, чтобы установить временное прекращение огня в районе, где была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого Запорожская АЭС стала полностью зависима от 750-киловольтной линии — единственной оставшейся в рабочем состоянии.

Ранее KP.RU сообщал, что ЗАЭС временно лишилась одного из источников внешнего электропитания после отключения линии «Ферросплавная-1».

