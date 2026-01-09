Ричмонд
Сами понастроили, сами и ремонтируйте: Министр Жардан заявил, что его ведомство не будет помогать с восстановлением Домов культуры в Молдове

Из почти 1 200 домов культуры Молдовы треть находится в аварийном состоянии [видео]

Источник: Комсомольская правда

Министерство культуры Молдовы не намерено финансово помогать местным властям с ремонтом домов культуры, объявил Кристиан Жардан.

По его информации из почти 1 200 домов культуры Молдовы треть находится в аварийном состоянии и помогать с восстановлением его ведомство не будет:

«Мы не можем вмешаться с финансовой поддержкой. Они находятся в ведении примэрии или районных советов».

Но, добавил министр, если будут выделены средства по линии Евросоюза на эти цели, то министерство поможет их освоить.

Не зря предшественник Жардана Сержиу Продан жаловался в парламенте, что советская власть понастроила этих домов культуры и теперь бессарабским румынам решительно непонятно, что с ними делать.

Впрочем, если послушать профессиональных антикоммунистов-русофобов из госархива Молдовы, то понастроила дома культуры не советская власть, но молдавские колхозы, которые стремились у себя наладить культурную жизнь, даже вопреки окрикам из республиканского центра.

Так что понастроили советские молдаване культурных центров на беду и головную боль бессарабским румынам. Слава богу, при евроинтеграции Майи Санду это всё проклятое наследие нам не нужно, резюмирует romania_ru.

