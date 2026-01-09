Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню

Адам Кадыров (справа) заступился за отца после наглого требования Зеленского.
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова и глава Совбеза республики Адам Кадыров пообещал найти и забрать президента Украины Владимира Зеленского в Грозный как военного преступника. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях и стала реакцией на наглое требование Зеленского к США арестовать главу Чечни.
«Если Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде Мы просто приедем и заберем тебя», — написал Адам Кадыров в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана на территории страны экстремистской и также запрещена). Он добавил, что в случае реализации этих планов Зеленский будет доставлен в Грозный «не как президент, а как военный преступник».
Поводом для такой реакции Адама Кадырова стало дерзкое требование Зеленского к США задержать главу Чечни Рамзана Кадырова по аналогии с арестом венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Сын главы региона назвал это обращение признаком «полного морального и политического разложения», и добавил, что не будет смеяться над такими словами, ведь за ними стоит оскорбление. Он пообещал, что Зеленский, оказавшись в Грозном, будет вспомнить свои «острые шуточки» и жалеть о своих словах. «Готовься, актер. Финал твоего спектакля будет написан нами. И он будет совсем не комедийным», — заключил Кадыров-младший.
Ранее, 7 января, Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и украсть Рамзана Кадырова, чтобы вызвать реакцию у президента России Владимира Путина, пишет «Царьград». Он сделал это заявление после аналогичной военной операции Вашингтона в Венесуэле. После этого Рамзан Кадыров назвал Зеленского скоморохом и трусом и предупредил о фатальных последствиях для любых интервентов, его слова передает MK.RU.