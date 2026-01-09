Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню

Поводом для такой реакции Адама Кадырова стало дерзкое требование Зеленского к США задержать главу Чечни Рамзана Кадырова по аналогии с арестом венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Сын главы региона назвал это обращение признаком «полного морального и политического разложения», и добавил, что не будет смеяться над такими словами, ведь за ними стоит оскорбление. Он пообещал, что Зеленский, оказавшись в Грозном, будет вспомнить свои «острые шуточки» и жалеть о своих словах. «Готовься, актер. Финал твоего спектакля будет написан нами. И он будет совсем не комедийным», — заключил Кадыров-младший.