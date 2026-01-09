Полковник Ильюкевич назначен командующим силами спецопераций Белоруссии

Полковник Александр Ильюкевич назначен на должность командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента республики.
Генерал-майор Вадим Денисенко, ранее занимавший эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту, сохранив право ношения военной формы и знаков различия.
Указы о назначении и увольнении были подписаны Президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 января.
Ранее президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соглашение с Республикой Белоруссия о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных организаций юстиции для ратификации.