Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Ильюкевич назначен командующим силами спецопераций Белоруссии

Полковник Александр Ильюкевич назначен командующим силами специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Полковник Александр Ильюкевич назначен на должность командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента республики.

Генерал-майор Вадим Денисенко, ранее занимавший эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту, сохранив право ношения военной формы и знаков различия.

Указы о назначении и увольнении были подписаны Президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 января.

Ранее президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соглашение с Республикой Белоруссия о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных организаций юстиции для ратификации.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше