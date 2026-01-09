Делегация Госдепа США прибыла в Каракас

В состав делегации вошли американские дипломаты, сотрудники подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара. Делегация прибыла в Каракас на турбовинтовом самолёте Dash 8−300, принадлежащем Госдепу США. Самолёт вылетел из столицы Кюрасао (часть Нидерландов) Виллемстада около 12:45 по Гринвичу и приземлился в венесуэльской столице примерно в 13:35.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отмене второй волны атак по Венесуэле и заявил, что страны будут сотрудничать в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры. По его словам, крупнейшие компании планируют вложить в этот процесс минимум 100 млрд долларов. Трамп также отметил, что Венесуэла освободила значительное число политических заключённых в знак «стремления к миру», и назвал это важным и разумным шагом.
