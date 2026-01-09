Хаменеи: протестующие в Иране действуют в угоду Трампу

Он подчеркнул, что заявления Трампа — лишь слова, так как ему самому «наплевать на мирных жителей». Верховный лидер Ирана также раскритиковал политику президента США в отношении республики и подчеркнул, что тот «с высокомерием и спесью восседает» в Белом доме и «судит весь мир». Хаменеи добавил, что Трампа ждет участь тиранов и гордецов прошлого, которые «были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия».