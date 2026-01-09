Кличко назвал сегодняшний удар по Киеву самой мощной атакой РФ

Напомним, в ночь на пятницу, 9 января ВС РФ ударили по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» в Новгородской области. По данным Минобороны России, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник». Взрывы прогремели, в том числе в Киеве и во Львове. Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов. Мэр Киева Кличко сообщил, что 6000 многоквартирных домов лишились отопления.