Британия и Украина подписали дорожную карту развития в оборонной сфере

Напомним, что соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании официально вступило в силу в октябре 2025 года. Закон о ратификации соглашения был подписан в сентябре этого же года. Документ предусматривает стратегическое сотрудничество стран в сфере безопасности, экономики, технологий и других областях.