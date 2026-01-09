Британия и Украина подписали дорожную карту развития в оборонной сфере

Великобритания и Украина в рамках соглашения о столетнем стратегическом партнерстве подписали дорожную карту развития в оборонной сфере. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль.
«Вместе с министром обороны Великобритании Джоном Хили подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития в оборонной сфере», — сообщил министр.
В рамках соглашения между Лондоном и Киевом в 2026 году закрепляется оборонное сотрудничество по нескольким ключевым направлениям в данной сфере.
Напомним, что соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании официально вступило в силу в октябре 2025 года. Закон о ратификации соглашения был подписан в сентябре этого же года. Документ предусматривает стратегическое сотрудничество стран в сфере безопасности, экономики, технологий и других областях.