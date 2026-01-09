«Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего таких лиц: … Буданов* Кирилл Алексеевич — руководитель Офиса Президента Украины», — сообщается в документе.
Согласно указу, в состав Ставки ВГК также вошли заместитель министра обороны Сергей Боев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Олег Иващенко. При этом из состава Ставки выведен глава украинской пограничной службы Сергей Дейнека. Документ, который вступает в силу со дня его публикации, 9 января 2026 года, был подготовлен на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а Олега Иващенко — руководителем Главного управления разведки (ГУР). Это может свидетельствовать о скором поражении Украины. Подобный шаг указывает на признание Вашингтоном неудачи в «войне в привычном её понимании».
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.