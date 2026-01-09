Зеленский включил главу Офиса Буданова* в состав Ставки ВГК

Согласно указу, в состав Ставки ВГК также вошли заместитель министра обороны Сергей Боев и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Олег Иващенко. При этом из состава Ставки выведен глава украинской пограничной службы Сергей Дейнека. Документ, который вступает в силу со дня его публикации, 9 января 2026 года, был подготовлен на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).