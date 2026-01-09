В России ответили на призыв Каллас ввести новые санкции в ответ на применение «Орешника»

«Ничего умного Каллас никогда не говорила. Я не слышал, чтобы она могла сказать что-то вразумительное. Все понимают, что санкции ничего не принесут. Это беспомощный ответ на те действия, которые они сами же совершают. Вместо того чтобы реально решать вопросы мирного соглашения, они выдумывают что-то», — заявил Чепа.