Турция хочет стать частью оборонного союза Саудовской Аравии и Пакистана

Турция рассматривает возможность создания аналога НАТО, вступив в военный союз между Саудовской Аравией и Пакистаном, сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на источники, отмечает, что такой потенциальный альянс, в который войдут Турция с одной из крупнейших армий НАТО, Саудовская Аравия — одна из самых богатых стран мира, и Пакистан, обладающий ядерным оружием, может существенно изменить баланс сил как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.
Соглашение между Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано в сентябре 2025 года и включает в себя положение, согласно которому «любая агрессия» против одного из участников союза будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Это положение перекликается со статьёй 5 НАТО.
По данным издания, сейчас переговоры с Турцией находятся на продвинутой стадии, и заключение соглашения считается весьма вероятным.
Ранее глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек выступил с инициативой формирования союза между Турцией, Россией, Ираном и Китаем на фоне недавней операции США в Венесуэле.