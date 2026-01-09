Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция хочет стать частью оборонного союза Саудовской Аравии и Пакистана

Турция рассматривает возможность создания аналога НАТО, присоединившись к военному союзу Саудовской Аравии и Пакистана.

Источник: Аргументы и факты

Турция рассматривает возможность создания аналога НАТО, вступив в военный союз между Саудовской Аравией и Пакистаном, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на источники, отмечает, что такой потенциальный альянс, в который войдут Турция с одной из крупнейших армий НАТО, Саудовская Аравия — одна из самых богатых стран мира, и Пакистан, обладающий ядерным оружием, может существенно изменить баланс сил как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.

Соглашение между Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано в сентябре 2025 года и включает в себя положение, согласно которому «любая агрессия» против одного из участников союза будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Это положение перекликается со статьёй 5 НАТО.

По данным издания, сейчас переговоры с Турцией находятся на продвинутой стадии, и заключение соглашения считается весьма вероятным.

Ранее глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек выступил с инициативой формирования союза между Турцией, Россией, Ираном и Китаем на фоне недавней операции США в Венесуэле.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше