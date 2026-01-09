Царев: российские военные расширили зону контроля на севере Красного Лимана

Напомним, накануне стало известно о заходе российских бойцов в восточную часть Святогорска и занятии ими позиций на территории города. Также сообщалось о переходе под контроль войск РФ расположенной к востоку от поселка Яровая железнодорожной станции Новоселовка. По данным источников, бои в окрестностях станции продолжались в течение нескольких месяцев.