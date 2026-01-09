Царев: российские военные расширили зону контроля на севере Красного Лимана

Российским подразделениям удалось расширить зону контроля на севере города Красный Лиман, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Российские войска расширили зону контроля на южных подступах к Красному Лиману, а также на севере города. Здесь, атакуя от Яра Пинькова, ВС РФ вклинились в оборону города», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о продвижении российских бойцов вдоль Северского Донца на востоке города Святогорск под Красным Лиманом и упомянул об успехах войск РФ в районе Новоселовки и Яровой.
Напомним, накануне стало известно о заходе российских бойцов в восточную часть Святогорска и занятии ими позиций на территории города. Также сообщалось о переходе под контроль войск РФ расположенной к востоку от поселка Яровая железнодорожной станции Новоселовка. По данным источников, бои в окрестностях станции продолжались в течение нескольких месяцев.