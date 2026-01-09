Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будешь рыдать»: Адам Кадыров ответил Зеленскому на слова о похищении его отца

Помощник и сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров в пятницу, 9 января, пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный в качестве военного преступника. Так он отреагировал на призыв политика похитить его отца Рамзана Кадырова.

Помощник и сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров в пятницу, 9 января, пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный в качестве военного преступника. Так он отреагировал на призыв политика похитить его отца Рамзана Кадырова.

— Мы найдем тебя везде, и это только вопрос времени. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить. Ты будешь рыдать и выть, целовать сапоги и молить о прощении, — написал Кадыров в личном блоге.

Он отметил, что время Зеленского «скоро закончится», и после этого лидер киевского режима «пожалеет о каждом сказанном слове».

7 января Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова. В ответ на это глава Чечни высказался, что призыв лидера Украины подтверждает попытки Киева сорвать мирное урегулирование.

Узнать больше по теме
Биография Адама Кадырова
Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.
Читать дальше