В Германии живут почти 330 тыс. мужчин призывного возраста с Украины

Согласно представленным цифрам, в стране находились 328 363 украинских мужчины призывного возраста. В это число включены как беженцы, прибывшие после начала боевых действий, так и граждане Украины, переехавшие в Германию ранее. Власти ФРГ при этом указали, что не располагают информацией о том, сколько из этих людей подлежат военному призыву на Украине.