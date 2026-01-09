В Германии живут почти 330 тыс. мужчин призывного возраста с Украины

В Германии по состоянию на 31 октября 2025 года проживали почти 330 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Такие данные содержатся в официальном ответе правительства ФРГ на парламентский запрос партии «Альтернатива для Германии».
Согласно представленным цифрам, в стране находились 328 363 украинских мужчины призывного возраста. В это число включены как беженцы, прибывшие после начала боевых действий, так и граждане Украины, переехавшие в Германию ранее. Власти ФРГ при этом указали, что не располагают информацией о том, сколько из этих людей подлежат военному призыву на Украине.
Отмечается, что около 87 тысяч украинцев находятся в возрастной группе от 18 до 24 лет, порядка 168 тысяч — от 25 до 45 лет, еще примерно 73 тысячи — в возрасте от 46 до 60 лет.
В кабмине ФРГ подчеркнули, что действующее законодательство не обязывает Германию депортировать украинских граждан за уклонение от военной службы на родине. Выдворение возможно лишь в отношении лиц, которые не имеют или утратили право на проживание в стране. Рассмотрение подобных случаев возможно только в судебном порядке и при наличии официального запроса украинских властей в рамках возбужденного уголовного дела.
В документе также указывается, что Европейская конвенция об экстрадиции 1957 года не распространяется на нарушения воинской обязанности, если они не относятся к преступлениям по общему уголовному праву. Аналогичное положение закреплено и в немецком законе о международной правовой помощи по уголовным делам.
