Южный переходный совет Йемена заявил о самороспуске

Южный переходный совет (ЮПС) Йемена, который выступал за независимость южных территорий страны, объявил о самороспуске и прекращении всех своих внутренних и международных структур. Об этом сообщил телеканал Al-Masirah со ссылкой на заявление совета.
Решение было принято на встрече в Эр-Рияде, где обсуждалась ситуация в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра, а также последствия попыток деэскалации конфликта.
В заявлении, опубликованном телеканалом, говорится, что президиум так называемого совета объявил о роспуске совета и всех его органов, а также о закрытии всех офисов.
Генеральный секретарь ЮПС Абдулрахман Джалал аль-Субайхи, которого цитирует Al Jazeera, отметил, что роспуск организации был осуществлён в интересах сохранения мира и безопасности на юге и в соседних странах.
В документе также указывается, что решение было принято, потому что дальнейшее существование совета не способствовало достижению его первоначальных целей, а наоборот, приводило к расколу среди южных регионов и усложняло отношения с коалицией во главе с Саудовской Аравией.
Теперь организация планирует подготовку к проведению Всеобъемлющего южного диалога под эгидой Саудовской Аравии, который рассматривается как возможный альтернативный путь для достижения целей южных регионов.
Ранее сообщалось, что лидера Южного переходного совета Йемена Айдаруса аз-Зубайди обвинили в госизмене. Позже появилась информация, что он сбежал, однако совет опроверг её.