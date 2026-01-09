МИД Польши вызовет посла Венгрии из-за предоставления убежища полякам

Министерство иностранных дел Польши вызовет посла Венгрии в связи с решением Будапешта предоставить политическое убежище гражданам Польши. Об этом сообщает польское издание Radio Szczecin со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.
По данным СМИ, польская сторона намерена передать венгерскому дипломату официальную негативную оценку действий Будапешта и запросить разъяснения относительно обстоятельств предоставления убежища. В Варшаве рассчитывают получить информацию о том, кому именно были выданы соответствующие гарантии защиты.
Ранее венгерские СМИ сообщили, что как минимум двое граждан Польши получили политическое убежище в Венгрии. В польских властных кругах предполагают, что речь может идти о бывшем министре юстиции и экс-генеральном прокуроре Польши Збигневе Зебро, а также о его супруге. По данным польской стороны, Зебро скрывается за границей от национального правосудия.
Генеральная прокуратура Польши ранее заявляла, что Зебро, занимая пост министра юстиции и генпрокурора, якобы возглавлял организованную преступную группу. Следствие связывает это с предполагаемыми злоупотреблениями при распределении средств Фонда справедливости, который формально предназначался для помощи жертвам преступлений и их родственникам.
Адвокат Збигнева Зебро Бартош Левандовский утверждал, что его подзащитный уже длительное время проживает за пределами Польши. Известно, что ранее он находился в Будапеште, а затем в Брюсселе. При этом сам Зебро публично не подтверждал намерений запрашивать политическое убежище в Венгрии и не заявлял о планах возвращения на родину.
Ранее окружной суд Варшавы назначил на 15 января рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, задержанного польскими спецслужбами в начале декабря. Суд также должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении его ареста, срок которого истекает 13 января. Польская сторона утверждает, что на Украине учёному может грозить до десяти лет лишения свободы, в то время как МИД России заявлял о консульской поддержке задержанного и обжаловании решения суда.