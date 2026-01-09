ЕС одобрил соглашение с МЕРКОСУР, вызвавшее протесты фермеров

Глава МИД Аргентины Пабло Кирно также подчеркнул, что все участники соглашения смогут извлечь из него выгоду. Аргентина и другие страны МЕРКОСУР получат преференциальный доступ к рынку Европейского Союза, население которого составляет 450 миллионов человек, что соответствует примерно 15% мирового валового внутреннего продукта.