ЕС одобрил соглашение с МЕРКОСУР, вызвавшее протесты фермеров

Страны Европейского Союза одобрили соглашение с МЕРКОСУР, которое вызвало массовые протесты фермеров во Франции.

Источник: Аргументы и факты

Страны Европейского Союза утвердили соглашение с МЕРКОСУР, которое стало причиной массовых протестов со стороны фермеров во Франции. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в социальной сети X*.

Подписание торгового соглашения между южноамериканским объединением Меркосур и ЕС запланировано на 17 января в Парагвае.

Кошта подтвердил, что государства-члены ЕС одобрили соглашение после более чем 30 лет переговоров.

Глава МИД Аргентины Пабло Кирно также подчеркнул, что все участники соглашения смогут извлечь из него выгоду. Аргентина и другие страны МЕРКОСУР получат преференциальный доступ к рынку Европейского Союза, население которого составляет 450 миллионов человек, что соответствует примерно 15% мирового валового внутреннего продукта.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил торговое соглашение между Европейским Союзом и МЕРКОСУР, но отметил, что процесс переговоров занял слишком много времени.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

