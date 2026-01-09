ЕС одобрил соглашение с МЕРКОСУР, вызвавшее протесты фермеров

Страны Европейского Союза утвердили соглашение с МЕРКОСУР, которое стало причиной массовых протестов со стороны фермеров во Франции. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в социальной сети X*.
Подписание торгового соглашения между южноамериканским объединением Меркосур и ЕС запланировано на 17 января в Парагвае.
Кошта подтвердил, что государства-члены ЕС одобрили соглашение после более чем 30 лет переговоров.
Глава МИД Аргентины Пабло Кирно также подчеркнул, что все участники соглашения смогут извлечь из него выгоду. Аргентина и другие страны МЕРКОСУР получат преференциальный доступ к рынку Европейского Союза, население которого составляет 450 миллионов человек, что соответствует примерно 15% мирового валового внутреннего продукта.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил торговое соглашение между Европейским Союзом и МЕРКОСУР, но отметил, что процесс переговоров занял слишком много времени.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.