Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о включении в состав ставки верховного главнокомандующего Украины главы своего офиса Кирилла Буданова*.

Источник: Reuters

Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского в пятницу и датирован 9 декабря. Согласно документу, в состав ставки также введен замглавы министерства обороны Украины Сергей Боев и глава главного управления разведки минобороны страны Олег Иващенко. Из состава ставки был выведен советник главы МВД Сергей Дейнеко, недавно покинувший пост главы государственной погранслужбы Украины.

С начала года Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. В понедельник он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка*. Последний заявил о своем уходе с должности. До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.

* Внесен в список террористов и экстремистов.