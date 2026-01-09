Ричмонд
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в последние дни беспорядков, сообщило министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана.

Источник: Mostafa Rezaee/CC0

«Министерство серьезно работает над связью и возобновлением упомянутых услуг», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана.

Оно отметило, что решение об ограничении интернета принималось органами безопасности Ирана.

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.

Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.