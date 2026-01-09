Появились сообщения о занятии бойцами РФ днепропетровского села Вольное

Продвигающиеся в Днепропетровской области российские подразделения заняли село Вольное, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, военнослужащим РФ удалось выбить украинских боевиков из села, расположенного в нескольких километрах от ранее освобожденного населенного пункта Братское.
Сообщается также об активности российских штурмовиков в окрестностях находящегося неподалеку от Вольного села Новоскелеватое с целью полуохвата поселка Покровское.
Официального подтверждения информации о переходе Вольного под контроль российских войск нет.
Напомним, в минувший четверг Минобороны РФ объявило об освобождении Братского. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Восток». Сообщалось о занятии освободившими село российскими военными района обороны противника площадью более девяти квадратных километров.
В тот же день появилась информация о начале боев за Вольное.