Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, четыре человека пострадали

Ранее сообщалось, что после ночного ракетного обстрела ВСУ 9 января ситуация с энергоснабжением в Белгородской области оставалась крайне сложной. Повреждения инфраструктуры лишили света и тепла около 556 тысяч человек, а почти 200 тысяч жителей остались без воды. Власти и энергетики работают в авральном режиме, предпринимая меры по переводу объектов на резервную генерацию.