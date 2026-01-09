Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, четыре человека пострадали

В Волоконовском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус предприятия, в результате чего четыре мирных жителя получили осколочные ранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали четыре мирных жителя… В районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двоe мужчин и две женщины получили осколочные ранения», — написал губернатор.

Пострадавших оперативно доставили в Волоконовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения их перевели в Валуйскую ЦРБ. Губернатор уточнил, что в результате атак дронов повреждены автомобили, частные дома и социальные объекты в Волоконовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском и Краснояружском округах.

Ранее сообщалось, что после ночного ракетного обстрела ВСУ 9 января ситуация с энергоснабжением в Белгородской области оставалась крайне сложной. Повреждения инфраструктуры лишили света и тепла около 556 тысяч человек, а почти 200 тысяч жителей остались без воды. Власти и энергетики работают в авральном режиме, предпринимая меры по переводу объектов на резервную генерацию.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.