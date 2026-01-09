Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова Владимира Зеленского, который призвал США выкрасть его, назвав это попытками сорвать мирное урегулирование.
«Если Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдём тебя (Владимира Зеленского) везде и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберём тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна её хозяевам. И привезём тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника», — написал Адам Кадыров в социальной сети Instagram*.
Он назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом», чьи слова не стоят и выстрела. По мнению Адама Кадырова, Зеленский угробил свою страну ради дешёвого пафоса и западных похвал.
«Но скоро закончится и твоё время. И когда это произойдёт, ты будешь вспоминать свои сегодняшние “острые шуточки”. И пожалеешь о каждом сказанном слове. Готовься, актёр. Финал твоего спектакля будет написан нами. И он будет совсем не комедийным», — добавил он.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.