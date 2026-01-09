Ричмонд
Зеленский попросил усилить ПВО после удара «Орешника», но это не имеет смысла

Владимир Зеленский заявил о срочной необходимости усилить противовоздушную оборону Украины после новых российских ударов. Он подчеркнул, что поддержка ПВО должна быть постоянным приоритетом для западных партнёров.

Источник: Life.ru

«Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет», — написал Зеленский в соцсетях.

Впрочем, ПВО просить бесполезно, ведь ещё нет таких систем, которые могли бы остановить «Орешник».

В пятницу российские войска нанесли массированный удар ракетами «Орешник» по критическим объектам на территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице повреждена инфраструктура, а в ряде районов отключено электричество. В Минобороны РФ заявили, что удар стал ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

