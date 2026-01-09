Зеленский попросил усилить ПВО после удара «Орешника», но это не имеет смысла

В пятницу российские войска нанесли массированный удар ракетами «Орешник» по критическим объектам на территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице повреждена инфраструктура, а в ряде районов отключено электричество. В Минобороны РФ заявили, что удар стал ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.