Фази высмеял Каллас за некомпетентность после слов о ПВО против «Орешника»

Ранее сообщалось, что удары российского ракетного комплекса «Орешник» стали предупреждением не только для Киева, но и для западных стран. Ни одно государство в мире не располагает не только аналогами таких сверхмощных гиперзвуковых ракет, но и системами ПВО, способными сбить или перехватить «Орешник». В Брюсселе рассматривают действия Москвы как сигнал не только киевским властям, но и «партии войны» на Западе.