«Каллас, вероятно, думает, что 10 Мах — это такой гамбургер», — написал Фази.
10 Мах — это гиперзвуковая скорость примерно 12 тыс. км/ч, именно такая у российского ракетного комплекса «Орешник». На таких скоростях ракеты практически невозможно перехватить: они летят очень быстро и меняют траекторию до того, как системы ПВО успевают среагировать.
Ранее сообщалось, что удары российского ракетного комплекса «Орешник» стали предупреждением не только для Киева, но и для западных стран. Ни одно государство в мире не располагает не только аналогами таких сверхмощных гиперзвуковых ракет, но и системами ПВО, способными сбить или перехватить «Орешник». В Брюсселе рассматривают действия Москвы как сигнал не только киевским властям, но и «партии войны» на Западе.
