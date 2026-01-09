Ричмонд
Фази высмеял Каллас за некомпетентность после слов о ПВО против «Орешника»

Итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х высмеял главу евродипломатии Каю Каллас за недопонимание характеристик российской ракеты «Орешник». По его словам, она будто считает, что обозначение гиперзвуковой скорости 10 Мах — это название гамбургера.

«Каллас, вероятно, думает, что 10 Мах — это такой гамбургер», — написал Фази.

10 Мах — это гиперзвуковая скорость примерно 12 тыс. км/ч, именно такая у российского ракетного комплекса «Орешник». На таких скоростях ракеты практически невозможно перехватить: они летят очень быстро и меняют траекторию до того, как системы ПВО успевают среагировать.

Ранее сообщалось, что удары российского ракетного комплекса «Орешник» стали предупреждением не только для Киева, но и для западных стран. Ни одно государство в мире не располагает не только аналогами таких сверхмощных гиперзвуковых ракет, но и системами ПВО, способными сбить или перехватить «Орешник». В Брюсселе рассматривают действия Москвы как сигнал не только киевским властям, но и «партии войны» на Западе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

