Фон дер Ляйен назвала исторической сделку ЕС с MERCOSUR

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 9 января после утверждения странами Евросоюза (ЕС) спорной сделки с MERCOSUR (МЕРКОСУР, Южноамериканский общий рынок) назвала соглашение историческим.

Источник: Reuters

«Сегодняшнее решение Совета [ЕС] знаменует собой исторический день. Европа посылает сильный сигнал. Мы серьезно относимся к нашим приоритетам. И эта историческая сделка создаст условия для роста, возможностей и процветания европейских граждан и бизнеса», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС вместе со странами Южной Америки создаст самую крупную в мире зону свободной торговли с населением в более чем 700 млн человек. По ее словам, Европа «начинает новую эру сотрудничества с партнерами в Латинской Америке».

Ранее в этот день глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС утвердили спорное торговое соглашение с MERCOSUR. По словам Кошты, соглашение принесет «конкретные выгоды» потребителям и производителям в Европе, укрепит права фермеров и сформирует новую экономику ЕС. Подписание сделки, по словам главы МИД Аргентины Пабло Квирно, пройдет 17 января в Парагвае.

Тогда же Европейская организация фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA — COGECA заявила, что соглашение ЕС — MERCOSUR, несмотря на последние корректировки защитных мер, остается фундаментально несбалансированным и ошибочным в своей основе. Особое внимание у COPA — COGECA вызвало решение Совета ЕС отозвать декларацию, гарантировавшую, что соглашение временно не будет применяться до того, как ЕП успеет высказаться.

Также сообщалось, что бельгийские фермеры блокируют несколько автомагистралей по всей стране, выступая против соглашения о свободной торговле между ЕС и MERCOSUR. В рамках протестов оказались перекрыты как минимум 16 ключевых транспортных развязок, а также пограничные пункты пропуска.

