Фон дер Ляйен назвала исторической сделку ЕС с MERCOSUR

Тогда же Европейская организация фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA — COGECA заявила, что соглашение ЕС — MERCOSUR, несмотря на последние корректировки защитных мер, остается фундаментально несбалансированным и ошибочным в своей основе. Особое внимание у COPA — COGECA вызвало решение Совета ЕС отозвать декларацию, гарантировавшую, что соглашение временно не будет применяться до того, как ЕП успеет высказаться.