Зеленский подписал указ, обновляющий состав ставки верховного главнокомандующего

Согласно документу, в обновленный состав вошли замглавы Министерства обороны Украины Сергей Боев, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* и новый руководитель ГУР Украины Олег Иващенко. При этом из перечня был выведен экс-председатель Госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко.