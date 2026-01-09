Зеленский подписал указ, обновляющий состав ставки верховного главнокомандующего

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об обновлении ставки верховного главнокомандующего. Об этом стало известно вечером в пятницу, 9 января.
Согласно документу, в обновленный состав вошли замглавы Министерства обороны Украины Сергей Боев, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* и новый руководитель ГУР Украины Олег Иващенко. При этом из перечня был выведен экс-председатель Госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко.
Ставка верховного главнокомандующего является руководящим органом, который координирует оборону Украины и обеспечивает стратегическое руководство вооруженными силами страны, а также правоохранительными органами.
* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.