В ВСУ пожаловались на осложнение ситуации у Яровой под Красным Лиманом

Напомним, накануне стало известно о заходе российских военных в восточную часть Савятогорска и занятии ими позиций на территории города. Также сообщалось, что подразделения РФ взяли под контроль расположенную восточнее Яровой железнодорожную станцию Новоселовка, бои в районе которой продолжались в течение нескольких месяцев.