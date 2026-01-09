Ричмонд
В ВСУ пожаловались на осложнение ситуации у Яровой под Красным Лиманом

По словам украинских боевиков, войска РФ взяли под огневой контроль ключевые пути отхода из района Яровой.

Источник: Аргументы и факты

В ВСУ заговорили о сложном положении украинских боевиков в районе поселка Яровая под Красным Лиманом.

Украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале, что российские подразделения взяли под огневой контроль все ключевые пути передвижения в районе Яровой. Логистика ВСУ на данном участке нарушена. Попытки отхода украинских боевиков с этой территории грозят потерями.

По словам Мучного, военнослужащие ВСУ могут оказаться в ловушке в районе Яровой.

Боевик сообщил также о продвижении подразделений РФ на западном фланге поселка в направлении Святогорска и проникновении российских штурмовых групп в город.

Напомним, накануне стало известно о заходе российских военных в восточную часть Савятогорска и занятии ими позиций на территории города. Также сообщалось, что подразделения РФ взяли под контроль расположенную восточнее Яровой железнодорожную станцию Новоселовка, бои в районе которой продолжались в течение нескольких месяцев.

В пятницу стало известно о расширении российскими военными зоны контроля на севере Красного Лимана.