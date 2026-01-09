МАГАТЭ обсудит с РФ и Украиной прекращение огня у Запорожской АЭС для ремонта

«МАГАТЭ инициировало консультации, чтобы установить временное прекращение огня в районе, где в результате военных действий 2 января была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия», — заявил Гросси.
Повреждение линии «Ферросплавная-1» сделало Запорожскую АЭС уязвимой, поскольку теперь она питается только через одну рабочую 750-кВ линию. МАГАТЭ намерено согласовать с обеими сторонами возможность временной паузы в боевых действиях, чтобы ремонт прошёл безопасно и без угрозы для функционирования станции.
Напомним, в начале года на Запорожской АЭС произошёл инцидент с резервной системой электроснабжения: линия «Ферросплавная-1» была автоматически отключена срабатыванием защитных механизмов. В настоящее время энергоснабжение собственных нужд АЭС обеспечивается через высоковольтную 750‑киловольтную линию «Днепровская».
