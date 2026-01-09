Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ обсудит с РФ и Украиной прекращение огня у Запорожской АЭС для ремонта

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало консультации с Россией и Украиной о возможном временном прекращении огня вблизи Запорожской АЭС. Это необходимо для ремонта повреждённой 2 января линии электропередачи, питающей станцию со стороны Украины, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Источник: Life.ru

«МАГАТЭ инициировало консультации, чтобы установить временное прекращение огня в районе, где в результате военных действий 2 января была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия», — заявил Гросси.

Повреждение линии «Ферросплавная-1» сделало Запорожскую АЭС уязвимой, поскольку теперь она питается только через одну рабочую 750-кВ линию. МАГАТЭ намерено согласовать с обеими сторонами возможность временной паузы в боевых действиях, чтобы ремонт прошёл безопасно и без угрозы для функционирования станции.

Напомним, в начале года на Запорожской АЭС произошёл инцидент с резервной системой электроснабжения: линия «Ферросплавная-1» была автоматически отключена срабатыванием защитных механизмов. В настоящее время энергоснабжение собственных нужд АЭС обеспечивается через высоковольтную 750‑киловольтную линию «Днепровская».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше