МАГАТЭ обсудит с РФ и Украиной прекращение огня у Запорожской АЭС для ремонта

Повреждение линии «Ферросплавная-1» сделало Запорожскую АЭС уязвимой, поскольку теперь она питается только через одну рабочую 750-кВ линию. МАГАТЭ намерено согласовать с обеими сторонами возможность временной паузы в боевых действиях, чтобы ремонт прошёл безопасно и без угрозы для функционирования станции.