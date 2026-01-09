В Верховную раду поступило представление Зеленского на увольнение главы СБУ

В Верховную раду Украины поступило представление Владимира Зеленского об увольнении председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка*. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, опубликовав фотографию соответствующего документа.
По его словам, парламент рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой. Конкретные сроки рассмотрения и голосования пока не называются.
Ранее в Службе безопасности Украины произошли масштабные кадровые перестановки. С должностей были сняты руководитель департамента контрразведки Андрей Тупиков и глава департамента военной контрразведки Александр Дубровин. При этом Тупиков впоследствии был назначен заместителем главы СБУ, а пост первого заместителя руководителя ведомства занял Александр Поклад.
Кроме того, руководителем Антитеррористического центра при СБУ был назначен Денис Килимник. Эти решения стали частью широкой реорганизации силового блока, проводимой офисом президента.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.