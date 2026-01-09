Ричмонд
Суд в Польше рассмотрит вопрос об экстрадиции археолога Бутягина 15 января

Суд в Польше назначил ключевые даты по делу задержанного российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщили его близкие со ссылкой на адвоката.

Источник: Life.ru

Первое заседание по вопросу продления ареста Бутягина назначено на утро 12 января. Всего через три дня, 15 января, суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции на Украину. Адвокат отметил, что дата по экстрадиции назначена необычно быстро.

Одновременно защита столкнулась с проблемой при подготовке к процессу. Часть материалов дела до сих пор не переведена с украинского языка, что, по словам близких, лишает Бутягина возможности надлежащим образом подготовиться к защите.

Напомним, 4 декабря в Польше на пути из Нидерландов на Балканы задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украинская сторона официально обвинила учёного в причинении ущерба объектам культурного наследия и требует его экстрадиции. В соответствии с позицией обвинения, его действия квалифицируются по статье уголовного кодекса, которая предполагает максимальное наказание в виде десяти лет заключения.

