Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего Украины

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров подали заявления об отставке в Верховную Раду. Шмыгаль намерен перейти на должность министра энергетики, а его место займет Фёдоров.