Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, в котором обновлен состав ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, в новую команду вошли заместитель министра обороны Сергей Боев, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*, а также глава Главного управления разведки Олег Иващенко. Из состава ставки был выведен бывший председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
Ставка верховного главнокомандующего представляет собой руководящий орган, ответственный за координацию обороны страны и стратегическое руководство Вооруженными силами Украины, а также другими военными формированиями и правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров подали заявления об отставке в Верховную Раду. Шмыгаль намерен перейти на должность министра энергетики, а его место займет Фёдоров.
*Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.