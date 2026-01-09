Ричмонд
США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции

Фидан заявил, что США предлагали Мадуро выехать из Венесуэлы в любую точку мира.

Источник: Reuters

АНКАРА, 9 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США до военной операции в Венесуэле предлагали ее президенту Николасу Мадуро выехать «в любую точку мира», однако Анкара официально не получала запросов принять его.

«Насколько нам известно, США предлагали Мадуро отправиться в любую точку мира. В ином случае предупреждали о военной операции. К нам такого запроса ни от Мадуро, ни от других стран не поступало. Мы не получали таких запросов», — сказал Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

