Sohu: «мусорная» нефть Венесуэлы может стать проблемой для США

Китайское издание Sohu сообщило, что заявления Дональда Трампа о возможном контроле над нефтяными ресурсами Венесуэлы могут столкнуться с серьёзными экономическими и технологическими ограничениями.
В публикации отмечается, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако основная их часть относится к категории сверхтяжёлой. Такое сырьё отличается высокой вязкостью и значительным содержанием серы и металлов, из-за чего его добыча невозможна традиционными методами. По оценке издания, разработка таких месторождений потребует применения сложных технологий и инвестиций в размере не менее 100 млрд долларов.
Отдельно подчёркивается, что нефтяная инфраструктура Венесуэлы находится в тяжёлом состоянии. Многолетний экономический кризис, санкционное давление и отсутствие инвестиций привели к износу трубопроводов, насосных станций и портовой инфраструктуры. Даже при смягчении санкций инвесторам пришлось бы начинать с масштабного восстановления отрасли, прежде чем наращивать добычу. При этом текущий уровень производства нефти в стране составляет около 900 тыс. баррелей в сутки, что существенно ниже прежних показателей.
Авторы материала указывают, что акцент на объёмах запасов без учёта технологических и инфраструктурных проблем может превратить потенциальное преимущество в дорогостоящий проект с неопределёнными сроками окупаемости.
Ранее министр энергетики США Кристофер Райт заявил, что Вашингтон теоретически может получить долю в государственной нефтегазовой компании Венесуэлы, однако никаких обсуждений по этому вопросу сейчас не ведётся. В интервью Fox News он отметил, что такой сценарий возможен в случае, если Каракасу потребуется поддержка со стороны американского правительства.