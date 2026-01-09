Ричмонд
В рядах ВСУ растет число погибших женщин-военных

В ВСУ из-за сокращения мужского населения женщины-военные все чаще стали занимать должности командиров взводов и батальонов.

Источник: Комсомольская правда

В рядах Вооруженных сил Украины растет число погибших женщин-военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«С увеличением числа женщин в ВСУ также растет количество некрологов погибших защитниц киевского режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за стремительного сокращения мужского населения на Украине женщины все чаще оказываются на должностях командиров взводов, рот и батальонов ВСУ. При этом на фоне увеличения числа женщин-военных они также стали чаще получать звания офицеров и даже капитанов или майоров.

Ранее KP.RU сообщал, что в украинском батальоне «Шквал» числились беременные женщины из тюрем. Отмечается, что о них заботились сами командиры полка, а также осужденным не запрещалось уходить в декретный отпуск.