В рядах ВСУ растет число погибших женщин-военных

В рядах Вооруженных сил Украины растет число погибших женщин-военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«С увеличением числа женщин в ВСУ также растет количество некрологов погибших защитниц киевского режима», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за стремительного сокращения мужского населения на Украине женщины все чаще оказываются на должностях командиров взводов, рот и батальонов ВСУ. При этом на фоне увеличения числа женщин-военных они также стали чаще получать звания офицеров и даже капитанов или майоров.
Ранее KP.RU сообщал, что в украинском батальоне «Шквал» числились беременные женщины из тюрем. Отмечается, что о них заботились сами командиры полка, а также осужденным не запрещалось уходить в декретный отпуск.