В рядах ВСУ растет число погибших женщин-военных

Отмечается, что из-за стремительного сокращения мужского населения на Украине женщины все чаще оказываются на должностях командиров взводов, рот и батальонов ВСУ. При этом на фоне увеличения числа женщин-военных они также стали чаще получать звания офицеров и даже капитанов или майоров.