На Украине запретили использование программ 1С

Основанием для включения программ в список стал указ Зеленского о персональных санкциях против ООО «1С» — указ № 601/2024 от 2 сентября 2024 года. В службе пояснили, что формирование единого перечня программного обеспечения, создающего риски для национальной безопасности, направлено на защиту государственных информационных ресурсов и критической инфраструктуры от киберугроз. По данным ведомства, отказ от использования российского ПО должен снизить риски шпионажа и диверсий.