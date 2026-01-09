На Украине запретили использование программ 1С

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опубликовала перечень программного обеспечения и коммуникационного оборудования, запрещённых к использованию, в который вошли продукты российской компании 1С.
Согласно информации, размещённой на сайте ведомства, под запрет попали несколько продуктов «1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие», а также программы «1С: Торговля и склад» и «1С: Зарплата и кадры».
Основанием для включения программ в список стал указ Зеленского о персональных санкциях против ООО «1С» — указ № 601/2024 от 2 сентября 2024 года. В службе пояснили, что формирование единого перечня программного обеспечения, создающего риски для национальной безопасности, направлено на защиту государственных информационных ресурсов и критической инфраструктуры от киберугроз. По данным ведомства, отказ от использования российского ПО должен снизить риски шпионажа и диверсий.
Депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил в своём Telegram-канале, что решение реализуется в рамках закона о киберзащите, подписанного Зеленским весной 2025 года. По его словам, государственным учреждениям и органам местного самоуправления отныне запрещено использовать указанные программы.
