Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ прорываются на восток Александровки под Красным Лиманом

Военкор сообщил, что продвижение российских подразделений в районе Александровки и Коровьего Яра грозит ВСУ усилением проблем с логистикой на данном участке.

Источник: Аргументы и факты

Российские штурмовики прорываются через лес в восточную часть села Александровка под Красным Лиманом, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Через лесную зону наши штурмовые группы прорываются в восточную часть Александровки и пытаются закрепиться в ней», — написал он.

По словам военкора, подразделения РФ продвигаются к дороге между Александровкой и соседним селом Коровий Яр. Дорога между Коровьим Яром и расположенным в 13 километрах от него селом Карповка уже перерезана российскими бойцами.

Котенок сообщил о продвижении военнослужащих РФ в районе балки Меловой Яр с целью охвата Коровьего Яра с фланга. Военкор спрогнозировал усиление проблем ВСУ с логистикой на данном участке линии боевого соприкосновения в случае, если подразделения российские подразделения вклинятся между Коровьим Яром и находящемся в 12 километрах от него селом Рубцы.

Ранее стало известно о расширении российскими подразделениями зоны контроля на севере города Красный Лиман.