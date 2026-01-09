Котенок: бойцы РФ прорываются на восток Александровки под Красным Лиманом

Котенок сообщил о продвижении военнослужащих РФ в районе балки Меловой Яр с целью охвата Коровьего Яра с фланга. Военкор спрогнозировал усиление проблем ВСУ с логистикой на данном участке линии боевого соприкосновения в случае, если подразделения российские подразделения вклинятся между Коровьим Яром и находящемся в 12 километрах от него селом Рубцы.