Котенок: бойцы РФ прорываются на восток Александровки под Красным Лиманом

Российские штурмовики прорываются через лес в восточную часть села Александровка под Красным Лиманом, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Через лесную зону наши штурмовые группы прорываются в восточную часть Александровки и пытаются закрепиться в ней», — написал он.
По словам военкора, подразделения РФ продвигаются к дороге между Александровкой и соседним селом Коровий Яр. Дорога между Коровьим Яром и расположенным в 13 километрах от него селом Карповка уже перерезана российскими бойцами.
Котенок сообщил о продвижении военнослужащих РФ в районе балки Меловой Яр с целью охвата Коровьего Яра с фланга. Военкор спрогнозировал усиление проблем ВСУ с логистикой на данном участке линии боевого соприкосновения в случае, если подразделения российские подразделения вклинятся между Коровьим Яром и находящемся в 12 километрах от него селом Рубцы.
Ранее стало известно о расширении российскими подразделениями зоны контроля на севере города Красный Лиман.