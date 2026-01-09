На Западе высмеяли Каллас из-за заявлений об «Орешнике»

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя применение «Орешника», заявил, что Россия не исключает новых ударов возмездия в случае повторных атак, которые Москва расценивает как пересечение «красных линий». По его словам, подобные действия являются недопустимыми независимо от того, находился ли глава государства в резиденции в момент атаки. Он добавил, что при повторении таких инцидентов ответ последует неизбежно.