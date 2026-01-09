Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе высмеяли Каллас из-за заявлений об «Орешнике»

Журналист Томас Фази высмеял заявления Каи Каллас о поставках ПВО Украине после применения Россией комплекса «Орешник».

Источник: Аргументы и факты

На Западе подвергли насмешкам главу евродипломатии Каю Каллас после её заявлений о необходимости срочно поставить Украине средства противовоздушной обороны в связи с применением Россией гиперзвукового комплекса «Орешник».

Журналист Томас Фази указал на некомпетентность Каллас, комментируя её слова. «Каллас, вероятно, думает, что “10 Махов” — это такой гамбургер», — написал он, иронизируя над её рассуждениями о возможности противодействия гиперзвуковому оружию.

Ранее Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны глубже задействовать собственные запасы средств ПВО и немедленно передать их Киеву после применения Россией «Орешника». В ответ глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил, что против гиперзвуковых ракет, развивающих скорость до 10 махов, эффективных средств противовоздушной обороны не существует.

В Минобороны России ранее сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя применение «Орешника», заявил, что Россия не исключает новых ударов возмездия в случае повторных атак, которые Москва расценивает как пересечение «красных линий». По его словам, подобные действия являются недопустимыми независимо от того, находился ли глава государства в резиденции в момент атаки. Он добавил, что при повторении таких инцидентов ответ последует неизбежно.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше