На Западе подвергли насмешкам главу евродипломатии Каю Каллас после её заявлений о необходимости срочно поставить Украине средства противовоздушной обороны в связи с применением Россией гиперзвукового комплекса «Орешник».
Журналист Томас Фази указал на некомпетентность Каллас, комментируя её слова. «Каллас, вероятно, думает, что “10 Махов” — это такой гамбургер», — написал он, иронизируя над её рассуждениями о возможности противодействия гиперзвуковому оружию.
Ранее Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны глубже задействовать собственные запасы средств ПВО и немедленно передать их Киеву после применения Россией «Орешника». В ответ глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил, что против гиперзвуковых ракет, развивающих скорость до 10 махов, эффективных средств противовоздушной обороны не существует.
В Минобороны России ранее сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя применение «Орешника», заявил, что Россия не исключает новых ударов возмездия в случае повторных атак, которые Москва расценивает как пересечение «красных линий». По его словам, подобные действия являются недопустимыми независимо от того, находился ли глава государства в резиденции в момент атаки. Он добавил, что при повторении таких инцидентов ответ последует неизбежно.