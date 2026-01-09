МИД опроверг обвинения в причастности РФ к повреждению посольства Катара в Киеве

Министерство иностранных дел России опровергло ложные обвинения о якобы причастности Москвы к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
«Украинские источники распространяют информацию о повреждениях посольства Государства Катар в Киеве, якобы полученных в результате российского удара 9 января», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что для ВС России диппредставительства других стран никогда не являлись объектами огневого поражения. Уточняется, что вблизи катарской дипмиссии не находились назначенные цели, поэтому повреждение здания указывает на некорректную работу систем ПВО Украины.
Ведомство подчеркнуло, что Россия рассматривает Катар как приоритетного партнера и дружественное государство.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказывалась о попытках Украины обвинить Россию в повреждении зданий посольств в Киеве. Дипломат назвала их абсолютно беспочвенными.