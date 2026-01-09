Россия ответила на обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве

Ранее в МИД Катара сообщили, что в результате удара по Киеву было повреждено здание посольства страны. Уточнялось, что никто из сотрудников не пострадал. В министерстве подчеркнули, что Катар призывает к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.