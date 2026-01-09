Генсек ООН призвал уважать международное право после резких заявлений Трампа

«Его реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам о необходимости уважать международное право, которое они сами создали», — привёл ответ Гутерриша его представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее Трамп заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего ограничивает исключительно собственная мораль, а не нормы международного права. Так глава Белого дома высказался о действиях США за рубежом.
