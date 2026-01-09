Ричмонд
Генсек ООН призвал уважать международное право после резких заявлений Трампа

Страны, состоящие в Организации Объединённых Наций, должны соблюдать международное право. Так прокомментировал резкие слова президента США Дональда Трампа генсек ООН Антониу Гутерриш.

Источник: Life.ru

«Его реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам о необходимости уважать международное право, которое они сами создали», — привёл ответ Гутерриша его представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее Трамп заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего ограничивает исключительно собственная мораль, а не нормы международного права. Так глава Белого дома высказался о действиях США за рубежом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

