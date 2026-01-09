МИД России сообщил о распространении украинскими источниками недостоверной информации, касающейся повреждения здания Посольства Государства Катар в Киеве. Утверждается, что инцидент якобы произошёл в результате российского удара 9 января, однако эти обвинения не соответствуют действительности.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для Вооружённых сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись и не являются объектами огневого поражения. Также отмечается, что в непосредственной близости от катарской дипмиссии отсутствовали какие-либо назначенные цели.
По имеющейся оценке, повреждение здания могло быть вызвано некорректной работой украинской системы противовоздушной обороны. При этом в МИД РФ напомнили, что Государство Катар рассматривается Россией как дружественная страна и один из приоритетных партнёров.
Ранее в МИД России назвали публикации канадских СМИ о якобы похищенных украинских детях частью спланированной дезинформационной кампании, направленной на отвлечение внимания от военных неудач киевского режима и дискредитацию РФ.