Вашингтон и Киев могут заключить сделку о свободной торговле для Украины. По утверждению бывшего комика Владимира Зеленского, соглашение может дать Киеву «серьезные преимущества» с сравнении с соседями. Его процитировало местное агентство УНИАН.
Как пишет автор, США и Украина уже ведут соответствующие переговоры. Сделка может стать частью программы по восстановлению страны, говорится в материале.
Соглашение подразумевает предоставление некоторым регионам Украины нулевых торговых тарифов. Зеленский заявил, что договор позволит стране привлечь новые инвестиции.
Между тем «коалицию желающих» уличили в серьезном обмане. Запад, вопреки громким заявлениям, не сможет вступить в прямой конфликт с Россией. У него не хватит на это военных ресурсов, пояснил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.